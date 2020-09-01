Минтруд регламентирует получение компенсаций за моральный ущерб

https://static.news.ru/photo/a75e20c6-ec4e-11ea-a077-fa163e074e61_660.jpg Фото: Val Thoermer/imageBROKER.com/Global Look Press

Специалисты министерства труда и соцзащиты РФ подготовили проект поправок в Трудовой кодекс, упрощающих процедуру взыскания компенсации морального вреда за нарушение трудовых прав. Проект вынесен на общественное обсуждение.

Законопроект устанавливает сроки, в течение которых можно обратиться за судебным взысканием компенсации морального вреда в связи нарушением трудовых прав, — сообщили в министерстве.

Уточняется, что в настоящее время, если работник и работодатель не пришли к соглашению о восстановлении нарушенных прав и выплате компенсации морального вреда, работнику приходится обращаться в суд. При этом, после восстановления прав, работнику сложно получить компенсацию морального вреда, так как на законодательном уровне отсутствуют сроки обращения в суд с таким требованием. Согласно новому законопроекту, работник сможет подавать иск либо одновременно с требованием о восстановлении нарушенных прав, либо в течение трёх месяцев с момента вступления в силу решения суда, восстанавливающего эти права.

В министерстве также напомнили, что с требованием о восстановлении нарушенных прав работник имеет право обратиться в суд в течение трёх месяцев после того, как узнал или должен был узнать об их нарушении, а по спорам с увольнением — в течение месяца с момента вручения ему копии приказа или выдачи трудовой книжки.

Как писал NEWS.ru, международная правозащитная группа «Агора» подготовила доклад «Труд в нерабочие дни: права, нарушения, перспективы», посвящённый разбору нарушений трудовых прав работников в России в период пандемии коронавируса. В докладе сообщается, что в это время страдали как работающие, так и неработающие профессии: врачи, курьеры, повара, вахтовики сталкивались с проблемами невыплаты заработка, доплат, нарушениями условий режима труда. Большой объём нарушений трудовых прав повлиял на рост прокурорских проверок работодателей и, возможно, скажется на увеличении количества уголовных дел, которые должны быть прекращены по объективной причине невозможности выплаты заработной платы «неработающим» сотрудникам и приостановки производства.