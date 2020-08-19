Минобороны определило информацию, отнесённую служебную тайну

https://static.news.ru/photo/c22be70c-e21d-11ea-8709-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министерство обороны РФ определило информацию, которая, согласно проекту изменений в ФЗ «об обороне», будет отнесена к служебной тайне в области обороны. Отмечается, что к служебной тайне не отнесутся сведения о ЧС, окружающей среде и о нарушении прав и свобод человека.

К служебной тайне в области обороны относятся сведения, образующиеся при осуществлении федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, федеральными государственными органами, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, организациями и гражданами полномочий и функций в области обороны, а также мероприятий по организации и обеспечению обороны, распространение которых может нанести вред обороноспособности государства, — говорится в документе.

Отмечается, что точный перечень будет составлен ведомством по предложениям других войск, воинских формирований и оборонных органов.

Также в документе говорится, что к служебной тайне не может быть отнесена информация, по которой у РФ есть международные обязательства, а также гостайна.

Как ранее писал NEWS.ru, сведения, которые не составляют гостайну, но содержат информацию об оборонной сфере, в Минобороны предлагают отнести к категории конфиденциальной и сделать служебной тайной, а за её разглашение ввести административную ответственность.