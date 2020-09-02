Кравцов назвал методы борьбы со стрессом

https://static.news.ru/photo/a3999d78-ecf6-11ea-b851-fa163e074e61_660.jpg Сергей Кравцов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Всероссийском открытом уроке «Будь здоров!» 2 сентября выступил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. На встрече он рассказал школьникам, как стоит бороться со стрессом.

По словам руководителя ведомства, очень важно заниматься спортом, правильно питаться и наладить здоровый сон. Все эти факторы, подчеркнул Кравцов, оказывают воздействие на организм.

Как отметил министр, при соблюдении указанных рекомендаций стресс и волнение будут побеждены. Их влияние на здоровье также заметно снизится.

Ещё раз хочу сказать о режиме, о занятии физкультурой, о здоровом питании. Тогда никакие стрессы не страшны, — цитирует Кравцова РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, новый учебный год в России начался спокойно, по всей стране открыли двери для учеников более 40 тысяч школ, рассказал глава Министерства просвещения.