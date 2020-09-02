Кравцов назвал методы борьбы со стрессом

На Всероссийском открытом уроке «Будь здоров!» 2 сентября выступил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. На встрече он рассказал школьникам, как стоит бороться со стрессом.
По словам руководителя ведомства, очень важно заниматься спортом, правильно питаться и наладить здоровый сон. Все эти факторы, подчеркнул Кравцов, оказывают воздействие на организм.
Как отметил министр, при соблюдении указанных рекомендаций стресс и волнение будут побеждены. Их влияние на здоровье также заметно снизится.
Ещё раз хочу сказать о режиме, о занятии физкультурой, о здоровом питании. Тогда никакие стрессы не страшны, —
цитируетКравцова РИА Новости.
Как ранее писал NEWS.ru, новый учебный год в России начался спокойно, по всей стране открыли двери для учеников более 40 тысяч школ, рассказал глава Министерства просвещения.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен