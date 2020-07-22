Милонов рассказал о своём отношении к служебным романам и харассменту

https://static.news.ru/photo/a1e72c7a-cc6c-11ea-8923-fa163e074e61_660.jpg Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал о своём отношении к участившимся в последнее время скандалам, связанным с харассментом в коллективе, и к личным отношениям с коллегами в целом.

По мнению парламентария, в настоящее время отношение общественности к людям, позволяющим себе распускать руки на работе, стало резко негативным, поэтому жертвы харассмента могут открыто и свободно рассказывать о сексуальном домогательстве со стороны своих сотрудников или начальства. Однако он считает неверным считать инициаторами неформальных отношений на работе только руководителей.

Проблема неуставных, неформальных отношений в рамках работы кроется не только в том, что есть негодяйские начальники. Есть целый набор людей, что греха таить, приезжающих в Москву покорять столицу, которые не то что являются жертвами, а наоборот, инициаторами этих неформальных отношений и считают, что это лучший способ построить свою карьеру. И тогда что? Мы будем осуждать их, что они домогаются начальников, считают, что пока «кожа молода», надо делать по максимуму всё? — задался вопросом депутат.

Милонов считает, что ситуация в целом может измениться, когда критерии оценки эффективности работника будут строиться исключительно на объективном мнении о его профессионализме, а не на эмоциональном личном отношении к нему. В то же время парламентарий признался, что ему известно немало пар, даже семейных, чьи отношения, причём счастливые, завязались на рабочем месте.

Ну, во всём мире есть любимые помощницы или помощники. Это человеческая жизнь, и я категорически не согласен, что всегда это плохо. Сколько я знаю случаев счастливых браков, счастливых семейных очень удачных союзов, которые возникли с начала взаимоотношений начальника и подчинённого. А почему бы и нет?.. Просто если есть чувство такта, чувство меры, то я не знаю, почему нельзя иметь то же чувство собственного достоинства, — резюмировал политик.

Полный текст эксклюзивного интервью с депутатом Госдумы Виталием Милоновым доступен на NEWS.ru.

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