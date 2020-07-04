МИД объяснил требование денег у вернувшихся россиян

Министерство иностранных дел прокомментировало требование о возврате денег, полученных россиянами, застрявшими за границей. В дипведомстве отметили, что речь идёт о людях, которые продолжили получать деньги после возвращения в Россию.
Эти люди не сообщили о прибытии в страну по установленной процедуре,
Речь идёт о тех людях, которые продолжали получать средства, уже вернувшись в Россию, не заявив о своём возвращении по установленной процедуре, — сказали в МИД.
Как писал NEWS.ru, Министерство иностранных дел РФ просит несколько тысяч россиян, застрявших за рубежом из-за коронавируса и вернувшихся на родину без уведомления, вернуть излишне перечисленные им деньги.
Сообщения были отправлены 4 июля в личные кабинеты людей на портале госуслуг и на их электронную почту.
Россия из-за распространения коронавирусной инфекции 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключения были сделаны для вывозных, а также почтовых, грузовых, гуманитарных и санитарных рейсов. Разрешалось перегонять пустые самолёты для техобслуживания и осуществлять транзитные полёты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ. Также были разрешены полёты по отдельным решениям правительства РФ.
Для помощи российским гражданам, которые находились за границей с 1 января 2020 года и не могли выехать из-за рубежа из-за мер противодействия коронавирусу, правительство РФ выделило 500 млн рублей. В первую очередь гражданам РФ хотели помочь с оплатой проживания, ведь многим из них было трудно покрыть эти расходы самостоятельно. Позднее в июне правительство выделило МИД РФ ещё 536 млн рублей для материальной помощи россиянам.
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