Метеорологи ожидают в пятницу до 23 градусов тепла в Москве  

https://static.news.ru/photo/df0bcdb4-ee76-11ea-a063-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве в пятницу, 4 сентября, по данным метеорологов, ожидается тёплая пасмурная погода.

Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе по-прежнему обусловится западной периферией относительно погожего антициклона <...> В Москве облачно с прояснениями, без осадков. Температура в столице плюс 21–23, в Подмосковье — плюс 19–24. Ветер юго-восточный 3–8 метров в секунду, — сообщил агентству РИА Новости специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Он добавил, что атмосферное давление будет постепенно снижаться и составит 752 мм ртутного столба.

Ранее NEWS.ru писал о том, что учёные опровергли прогноз о суровой зиме в России. Тогда в ответ на заявление климатолога о том, что за особенно жарким летом должна последовать аномально холодная зима, замдиректора Института физики атмосферы РАН Владимир Семёнов заверил, что данные погоды в одном сезоне не могут быть основанием для прогноза на последующие.

В то же время метеорологи пообещали аномальное потепление в ближайшие дни для нескольких регионов России. Жара ожидается на юге европейской части России. В частности, в Белгородской, Курской, Воронежской областях температура поднимется до 35–37 градусов тепла, в Краснодарском крае и Адыгее прогнозируется до плюс 39 градусов, считают в Гидрометцентре.