Метеоролог рассказала, какая погода ждёт москвичей в День города

https://static.news.ru/photo/0ac615aa-eb92-11ea-b3d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В День города, 5 сентября, на территории Москвы ожидаются небольшие дожди. Воздух в столице прогреется до 23 градусов тепла. На следующий день осадков не ожидается. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По её словам, на протяжении всей предшествующей празднику рабочей недели москвичей ждёт комфортная погода. Воздух будет прогреваться до 23 градусов тепла. Осадков в столице не будет. Позднякова подчеркнула, что 5 сентября в городе произойдёт смена антициклонов. Из-за этого в Москве и ожидаются «порции» небольшого дождя.

Новый антициклон будет определять погоду и 6 сентября, там не ожидается существенных осадков, фон температуры останется на уровне 19–24 градусов. И произойдёт смена южного ветра на северный, северо-западный, — цитирует Позднякову РИА Новости.

Праздник в Москве пройдёт в течение 5 и 6 сентября.

Как ранее писал NEWS.ru, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температура на всей территории России в сентябре 2020 года будет выше нормы.