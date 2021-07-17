Медведев восхитил россиян снимками природы

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Фотографии российской природы, появившиеся на странице замглавы Совета безопасности России Дмитрия Медведева в Instagram, вызвали восторг у россиян.

Экс-президент РФ пометил хештегом «лето2021» снимки, на которых запечатлел берег реки, кувшинки, стаю птиц и градусник, показывающий температуру воздуха, близкую к 50 градусам.

Публикация замглавы Совбеза вызвала положительные комментарии пользователей соцсети.

Дмитрий Анатольевич, шикарная российская природа, — написал один из них.

Другие его поддержали: «Широка страна моя родная», «Что за место? Очень красиво», «Птицы на камне — шикарный кадр», «Волшебно», «Красотааа».

Ранее стало известно, что российским властям необходимо сформировать позицию по запрету некоторых форм искусственного интеллекта. Об этом заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Также следует рассмотреть введение внешнего контроля за проходящими в этой области разработками, считает замглавы Совбеза.