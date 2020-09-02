Медведев рассказал, какие сериалы посмотрел на самоизоляции

https://static.news.ru/photo/ce8adacc-ed02-11ea-843c-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во время работы по «удалёнке» замруководителя Совета безопасности Дмитрий Медведев успел посмотреть несколько сериалов про самоизоляцию. Политик сам рассказал об этой во время онлайн-конференции с участниками Всероссийского патриотического слёта «ОстроVа-2020».

Он также отметил положительные стороны удалённого режима работы. По словам бывшего президента, такой формат позволяет больше времени проводит вместе с родными. По поводу сериалов Медведев сказал, что посмотрел несколько на тему самоизоляции. Политик не стал давать характеристики каждому из них по отдельности, но отметил, что некоторые были очень плохими, а некоторые — смешными.

По словам Медведева, некоторые ситуации, обыгранные в сериалах, действительно происходили в реальной жизни. Экс-президент предположил, что тема самоизоляции ещё долгое время будет исследоваться художниками от кинематографа.

Например, когда человек вынужден, с одной стороны, работать дома, а с другой стороны — воспитывать детей, готовить еду и так далее. Это совершенно новая для нас ситуация, которую было интересно посмотреть в кинематографическом исполнении, — цитирует замруководителя Совбеза ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, Медведев в формате онлайн 2 сентября поприветствовал участников Всероссийского молодёжного патриотического слёта «ОстроVа-2020», который проходит на Сахалине. Бывший президент и премьер назвал остров одним из самых красивых мест в стране.