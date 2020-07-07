МЧС предупреждает о дожде и сильном ветре в Москве 8 июля

https://static.news.ru/photo/87a2c7f6-c0dd-11ea-b1c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский главк МЧС в среду, 8 июля, распространил предупреждение о дожде, сильном ветре с порывами до 20 метров в секунду и грозе в течение дня.

По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 10:00 до 21:00 8 июля по городу Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе порывы ветра 15-20 метров в секунду, — говорится в сообщении.

В ведомстве порекомендовали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. При передвижении на автомобиле необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим, так как грозы ухудшают видимость на дороге.

Также, находясь на улице, не следует укрываться под рекламными щитами, шаткими конструкциями и деревьями.

Автомобили рекомендуется парковать вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций.

Как ранее писал NEWS.ru, 7 июля в Москве и области был объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра с грозой.