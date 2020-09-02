Любовница рэпера Картрайта рассказала о договоре в их паре

https://static.news.ru/photo/c644c1f6-ed1c-11ea-bcf7-fa163e074e61_660.jpg Энди Картрайт Фото: vk.com/andy_cartwright

Любовница расчленённого рэпера Энди Картрайта Надежда Романенко призналась, что не могла выкладывать совместные снимки с возлюбленным. У них был договор.

Она возмутилась из-за того, что о её личной жизни узнала вся Россия. Ей никто не угрожал, но она сама решила, что больше не сможет никому доверять.

По словам девушки, все фотографии оставались только между ними. Они договорились, что не будут их показывать общественности. Кроме того, музыкант не любил сниматься. Друзья рэпера поддерживают девушку. Они звонят Романенко каждый день, сообщило издание Life.

Полицейские нашли расчленённый труп Энди Картрайта (Александр Юшко) в квартире на Невском проспекте, 134 в конце июля. Пять пакетов с останками лежали в холодильнике. Вдова музыканта сообщила следователям, что её муж умер от передозировки наркотиками. Она призналась, что расчленила тело, объяснив это тем, что не хотела для возлюбленного бесславной смерти и поэтому решила придумать версию о том, что он якобы исчез. Однако, по мнению СК РФ, убийство произошло во время ссоры, и Кохал убила супруга «неустановленным способом».

Как писал NEWS.ru, Ирина Скурту, адвокат Марины Кохал, подозреваемой в убийстве своего мужа рэпера Энди Картрайта, заявила, что в настоящее время результаты экспертизы причины смерти музыканта не готовы.