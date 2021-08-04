Лётный профсоюз сообщил об опасности нехватки бортпроводников

Президент Шереметьевского профсоюза лётного состава Игорь Дельдюжов рассказал NEWS.ru о том, что дефицит бортпроводников является нарушением и может привести к трагедии. Именно с дефицитом связана забастовка бортпроводников авиакомпании «Россия», после которой руководство пообещало премии «за лояльность».

Дельдюжов считает, что в ситуации виновато руководство «России». Бортпроводникам платят за налёт, и многие уволились, когда полётов не было из-за коронавируса, а сейчас их число увеличилось.

Получилось, что с меньшим количеством людей надо выполнить большой объём работы, и, естественно, они не обращают внимание на такие вещи как отдых между полётами, минимальный состав бортпроводников на рейсе. Это проводникам не нравится: оплату не меняют, условия всё хуже, личной жизни никакой, — описывает Дельдюжов.

Он добавил, что руководство авиакомпании не слушало профсоюз, который говорил о проблеме.

Дельдюжов сказал, что авиакомпании и так экономят, планируют меньше проводников, чем аварийных выходов. Но это недопустимо, потому что главная задача бортпроводника — обеспечить безопасность эвакуации.

С этим шутить нельзя! Этот случай аэрофлотовский — катастрофа «Суперджета» — там тоже «Аэрофлот» экономил, вместо четырёх бортпроводников было три. На передней кухне две девчонки были, а сзади один парень, который нарушил всё. Он открыл во время движения дверь, весь огонь в салон, люди-то погибли из-за него. Самолёт горит 15 минут. Если бы он не открыл, самолёт бы сгорел, а все спокойно вышли через переднюю дверь. Был бы второй проводник — дал бы по рукам: «Сиди, команды не было!», — объяснил Дельдюжов.

Насчёт забастовки он сказал, что её как таковой и не было, по закону её невозможно провести. А по поводу информации о выплатах проводникам, готовым работать по любому требованию компании, президент профсоюза заявил, что это «просто криминал». Летать без отдыха или в составе экипажа ниже минимально допустимого нельзя.

Дельдюжов считает, что «Россия» не будет нарушать закон, особенно когда история стала известна общественности, ей придётся увеличивать штат. А вот другие компании тоже столкнутся с подобными проблемами столкнутся, если увеличится объём перевозок.

Ранее лётный профсоюз объяснил, почему подорожают билеты.