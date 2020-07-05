Кризис среднего возраста рано или поздно возникает примерно у 50% россиян. При этом нестабильное экономическое положение, в котором оказалась страна на фоне эпидемии коронавируса, может спровоцировать увеличение числа мужчин, которые столкнутся с таким эмоциональным состоянием. О том, что из себя представляет кризис среднего возраста и как правильно из него выйти — в материале NEWS.ru.
Спад экономики из-за пандемии COVID-19 повлечёт за собой масштабный рост числа мужчин, столкнувшихся с эмоциональными трудностями. В частности, речь идёт о кризисе среднего возраста. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила психолог Алиса Метелина.
Мужчинам тяжелее, чем женщинам, адаптироваться в сложной ситуации, отмечает специалист. Это связано с тем, что представительницы прекрасного пола чаще живут сегодняшним днём. Кроме того, женщины, у которых есть дети, чувствуют большую ответственность за их благополучие. Это даёт им сильную мотивацию, которая помогает миновать кризис среднего возраста или выйти из него, пояснила Метелина.
Между тем после окончания распространения коронавируса у 60–70% россиян на протяжении длительного времени может сохраняться посттравматическое расстройство. В особенности это коснётся людей, которые были глубоко погружены в переживания. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил клинический психолог Валентин Денисов-Мельников.
Добровольная самоизоляция
Кризис среднего возраста представляет собой процесс переоценки жизненных ценностей. Обычно он проявляется у людей в возрасте от 35 до 45 лет. Однако иногда с подобным эмоциональным состоянием можно столкнуться даже в 28 или 57 лет, пояснила Метелина.
По молодости у человека всегда есть планы, которые, как он считает, обязательно удастся реализовать. В возрасте 35–45 лет примерно половина россиян осознаёт, что сделать это не получилось. Могу привести пример. Женщина представляла себе счастливую семейную жизнь, похожую на картинки из глянцевых журналов. А в итоге она живёт в гражданском браке с мужчиной, который имеет алкогольную зависимость. Детей они так и не завели. Многие женщины в таком случае приходят к выводу, что жизнь не состоялась и прошла мимо них. От партнёров они зачастую не уходят, потому что считают, что слишком стары для этого.
Человек, который столкнулся с кризисом среднего возраста, обычно много размышляет о смысле жизни и страдает депрессией. В таком состоянии люди часто уходят в добровольную самоизоляцию и максимально снижают коммуникативную активность, пояснил психолог.
Кризис среднего возраста может длиться от пары месяцев до нескольких лет. Если же человек пребывает в состоянии экзистенциального кризиса намного дольше, это уже является симптомом расстройства личности.
При этом психолог отметил, что у женщин кризис среднего возраста может возникать на фоне возрастных изменений во внешности — примерно в 40–45 лет.
Стройте планы и прислушивайтесь к себе
Насколько быстро и каким способом человек выйдет из кризиса среднего возраста, в первую очередь зависит от качества самостоятельной работы с чувствами и мыслями.
Психолог советует россиянам ставить перед собой цели и планировать будущее. Это наполнит смыслом происходящее вокруг и даст мотивацию жить дальше. Лучше составлять планы на долгое время вперёд — к примеру, на полгода. Однако сделать это может быть тяжело в силу подавленного психологического состояния, отмечает Метелина. По этой причине стоит хотя бы определить задачи на следующий день или на вечер. К примеру, можно запланировать убраться в комнате. Полученный от данного процесса результат даст человеку ощущение, что он способен влиять на происходящее в своей жизни.
Кроме того, психолог советует во время кризиса относиться к себе с любовью. Многие думают, что для этого нужно совершать приятные покупки. Однако это вовсе не обязательно. Достаточно просто прислушиваться к своим желаниям.
То, насколько быстро человек выйдет из кризиса среднего возраста, также зависит от его окружения. Психолог рекомендует прервать общение с людьми, которые жалуются на свои проблемы и обесценивают ваше сложное эмоциональное состояние. При этом следует чаще коммуницировать со знакомыми, общение с которыми приносит улыбку и положительные эмоции.
При этом психолог рекомендует россиянам, которые столкнулись с кризисом среднего возраста, отказаться от посещения мотивирующих тренингов. Они могут усугубить ситуацию. Подобные мероприятия полезны только для людей, которые находятся в состоянии эмоциональной стабильности или подъёма, пояснила Метелина.
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