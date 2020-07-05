Кризис среднего возраста рано или поздно возникает примерно у 50% россиян. При этом нестабильное экономическое положение, в котором оказалась страна на фоне эпидемии коронавируса, может спровоцировать увеличение числа мужчин, которые столкнутся с таким эмоциональным состоянием. О том, что из себя представляет кризис среднего возраста и как правильно из него выйти — в материале NEWS.ru.

Спад экономики из-за пандемии COVID-19 повлечёт за собой масштабный рост числа мужчин, столкнувшихся с эмоциональными трудностями. В частности, речь идёт о кризисе среднего возраста. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила психолог Алиса Метелина.

Мужчинам тяжелее, чем женщинам, адаптироваться в сложной ситуации, отмечает специалист. Это связано с тем, что представительницы прекрасного пола чаще живут сегодняшним днём. Кроме того, женщины, у которых есть дети, чувствуют большую ответственность за их благополучие. Это даёт им сильную мотивацию, которая помогает миновать кризис среднего возраста или выйти из него, пояснила Метелина.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Между тем после окончания распространения коронавируса у 60–70% россиян на протяжении длительного времени может сохраняться посттравматическое расстройство. В особенности это коснётся людей, которые были глубоко погружены в переживания. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил клинический психолог Валентин Денисов-Мельников.

Добровольная самоизоляция

Кризис среднего возраста представляет собой процесс переоценки жизненных ценностей. Обычно он проявляется у людей в возрасте от 35 до 45 лет. Однако иногда с подобным эмоциональным состоянием можно столкнуться даже в 28 или 57 лет, пояснила Метелина.

По молодости у человека всегда есть планы, которые, как он считает, обязательно удастся реализовать. В возрасте 35–45 лет примерно половина россиян осознаёт, что сделать это не получилось. Могу привести пример. Женщина представляла себе счастливую семейную жизнь, похожую на картинки из глянцевых журналов. А в итоге она живёт в гражданском браке с мужчиной, который имеет алкогольную зависимость. Детей они так и не завели. Многие женщины в таком случае приходят к выводу, что жизнь не состоялась и прошла мимо них. От партнёров они зачастую не уходят, потому что считают, что слишком стары для этого. Алиса Метелина психолог, эксперт по взаимоотношениям мужчин и женщин психолог, эксперт по взаимоотношениям мужчин и женщин

Человек, который столкнулся с кризисом среднего возраста, обычно много размышляет о смысле жизни и страдает депрессией. В таком состоянии люди часто уходят в добровольную самоизоляцию и максимально снижают коммуникативную активность, пояснил психолог.

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Кризис среднего возраста может длиться от пары месяцев до нескольких лет. Если же человек пребывает в состоянии экзистенциального кризиса намного дольше, это уже является симптомом расстройства личности.

При этом психолог отметил, что у женщин кризис среднего возраста может возникать на фоне возрастных изменений во внешности — примерно в 40–45 лет.

Стройте планы и прислушивайтесь к себе

Насколько быстро и каким способом человек выйдет из кризиса среднего возраста, в первую очередь зависит от качества самостоятельной работы с чувствами и мыслями.

Психолог советует россиянам ставить перед собой цели и планировать будущее. Это наполнит смыслом происходящее вокруг и даст мотивацию жить дальше. Лучше составлять планы на долгое время вперёд — к примеру, на полгода. Однако сделать это может быть тяжело в силу подавленного психологического состояния, отмечает Метелина. По этой причине стоит хотя бы определить задачи на следующий день или на вечер. К примеру, можно запланировать убраться в комнате. Полученный от данного процесса результат даст человеку ощущение, что он способен влиять на происходящее в своей жизни.

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Кроме того, психолог советует во время кризиса относиться к себе с любовью. Многие думают, что для этого нужно совершать приятные покупки. Однако это вовсе не обязательно. Достаточно просто прислушиваться к своим желаниям.

То, насколько быстро человек выйдет из кризиса среднего возраста, также зависит от его окружения. Психолог рекомендует прервать общение с людьми, которые жалуются на свои проблемы и обесценивают ваше сложное эмоциональное состояние. При этом следует чаще коммуницировать со знакомыми, общение с которыми приносит улыбку и положительные эмоции.

При этом психолог рекомендует россиянам, которые столкнулись с кризисом среднего возраста, отказаться от посещения мотивирующих тренингов. Они могут усугубить ситуацию. Подобные мероприятия полезны только для людей, которые находятся в состоянии эмоциональной стабильности или подъёма, пояснила Метелина.