В Кремле ответили на критику Кудриным повышения НДФЛ для богатых

https://static.news.ru/photo/05557edc-c5e3-11ea-ac00-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кремле прокомментировали заявление председателя Счётной палаты Алексея Кудрина, назвавшего повышение ставки НДФЛ для богатых лишённым экономического смысла. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это решение несёт в себе гораздо более важный смысл, нежели экономический.

Я хочу напомнить, что здесь гораздо более важный смысл, чем экономический. Инициатива президента заключалась в том, чтобы эти деньги окрасить и использовать их для лекарственного обеспечения детей с орфанными заболеваниями, — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин, выступая перед студентами Российской экономической школы, заявил, что в этом шаге нет экономического смысла, а только политический.

Решение о введении «налога для богатых» Путин высказал 23 июня во время телеобращения к гражданам РФ. Новое правило начнут применять уже с января 2021 года. По словам главы государства, такая мера позволит привлечь в бюджет порядка 60 млрд рублей. Эти деньги будут направляться только на лечение детей с редкими заболеваниями.

Президент заметил, что в настоящее время с помощью цифровых технологий и нового уровня администрирования появилась возможность направлять дополнительные средства на решение значимых для общества задач. В связи с этим Путин сообщил о повышении НДФЛ для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей в год. За каждые 12 месяцев с повышенного НДФЛ в бюджет будет выручаться 60 млн рублей, писал NEWS.ru.