Красноярский врач с коронавирусом умерла после отказа в лечении

https://static.news.ru/photo/3b265220-bea9-11ea-a228-fa163e074e61_660.jpg Галина Лебедева Фото: Галина Лебедева / Ok.ru

Врач-гинеколог со стажем 34 года Галина Лебедева умерла от коронавируса в городе Уяр. Ей отказались делать компьютерную томографию лёгких, объяснив, что она «не влезет» в аппарат.

По словам её дочери Елизаветы, женщина в больнице ни разу не получила средства индивидуальной защиты, несмотря на выявление COVID-19 у пяти её пациентов. 20 июня у женщины поднялась температура, она вызвала скорую, однако врачи сделали укол и сказали, что у неё обычное ОРВИ, передаёт NGS24.

Ну, как-то мы ночь пережили, утром пришли в больницу. Она хотела сделать КТ, но ей сказали, что в КТ она не влезет, надо делать снимок. Сделали снимок, сказали, что всё чисто. Никакую госпитализацию никто не предложил, открыли больничный лист и отправили домой. И когда теперь везде говорят, что она занималась самолечением, для нас это вообще дикость, понимаете? Какое самолечение? Больничный лист — это самолечение?! — рассказала девушка.

Состояние женщины ухудшалось, но врачи скорой опять ограничились уколом. Позже в больнице всё же решили сделать компьютерную томографию, которая показала практически стопроцентное поражение лёгких.

Нам, всем родственникам, до сих пор интересно, как это так — в понедельник она не влазила в КТ, а в среду вдруг влезла, — подчеркнула Елизавета.

После этого женщине объявили, что ей надо в реанимацию, однако мест в отделении нет, так как там лежит человек с коронавирусом. У медика ещё не был подтверждён COVID-19, а значит, ей нельзя находиться вместе с заражёнными.

После звонков на горячую линию по коронавирусу для женщины нашлось место в реанимационном отделении, однако спасти её не удалось.

Я решила померить температуру и себе, <...> пришла в ту же нашу Уярскую больницу, у меня взяли мазок на COVID-19. А в четверг его просто выкинули! — поделилась девушка.

По её словам, ответственная за коронавирус сотрудница сказала, что нет оснований для проведения анализа. В результате тест удалось сдать только при помощи знакомых врачей в Красноярске. Результатов до сих пор нет.

В местной прокуратуре журналистам РИА Новости рассказали , что проверяют информацию.

В ходе проверки будут установлены причины и условия случившегося, дана оценка действиям ответственных лиц, — отметили в ведомстве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что медики выявили 6736 случаев коронавируса нового типа за последние сутки в РФ в 84 регионах страны. За всё время пандемии зарегистрирован 681 251 пациент с подтверждённым COVID-19 в 85 субъектах. Также за минувшие 24 часа скончались от COVID-19 134 жителя РФ. Число жертв заболевания в РФ достигло 10 161.