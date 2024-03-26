Косметолог раскрыла, как подобрать хороший увлажняющий крем Косметолог Ткачева: увлажняющий крем лучше всего покупать в аптеке

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Увлажняющий крем лучше всего покупать в аптеке, посоветовала косметолог-эстетист Ирина Ткачева. В разговоре с Пятым каналом специалист подчеркнула, что следует брать уходовые средства одной марки и линейки, чтобы ингредиенты не вступали в конфликт между собой.

Я рекомендую средства брать в аптеке и не брать разные марки. Например, если вы взяли пенку, то крем брать этой же марки, потому что на самом деле ингредиенты между собой могут конфликтовать, — пояснила косметолог.

Хорошо, если в составе средства есть гиалуроновая кислота. Она притягивает большое количество воды и помогает клеткам кожи правильно функционировать. Благодаря гиалуроновой кислоте вырабатывается коллаген и эластин. Кожа становится упругой, с хорошим тонусом и цветом. Ткачева предупредила, что не вся кислота одинаково хороша для увлажнения. Так, крупномолекулярная может вызывать отечность, особенно если наносить средство в вечернее время. Стоит отдать предпочтение низкомолекулярной: она лучше проникает в кожу и достигает более глубоких слоев.

Телеведущая Елена Малышева ранее посоветовала выбирать гель для душа с глицерином при сухой коже. По ее словам, данное вещество способствует удерживанию влаги на поверхности кожи. Малышева подчеркнула, что это крайне важное свойство, так как вода и щелочь в составе гелей для душа пересушивают кожу.