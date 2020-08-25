Кабмин разрешил въезд в РФ иностранным тренерам и спортсменам

https://static.news.ru/photo/e02f79de-e76e-11ea-91f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России сняло ограничения на въезд в страну иностранных спортсменов и тренеров. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

Иностранные спортсмены, тренеры и специалисты в области физической культуры вновь получили возможность приезжать в Россию по рабочей или гуманитарной визе, — сообщили ТАСС в пресс-службе кабмина.

Они могут беспрепятственно въезжать через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска. Для этого достаточно иметь документ, удостоверяющий личность, и визу, тип которой соответствует цели поездки.

С 27 марта из-за пандемии COVID-19 РФ приостановила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами. Границы пересекали только грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные самолёты и вывозные рейсы, забирающие застрявших за границей россиян на родину. С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией, Танзанией и Абхазией. С 15 августа — со Швейцарией.

Что касается правил пересечения российских границ для иностранцев, то в августе они претерпели ряд изменений, не касающихся ситуации с коронавирусом. 5 августа было снято ограничение на въезд без виз для граждан других государств для краткосрочных командировок.

С 2021 года в РФ также будут действовать новые электронные визы. Они охватят 113 стран. Право на въезд будут иметь граждане 53 иностранных государств. В МИД РФ отмечают, что с 60 государствами действует безвизовый режим на основе двусторонних соглашений, писал NEWS.ru.