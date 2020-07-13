Кабмин поддержал законопроект о регулировании удалённой работы

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала с учётом замечаний законопроект об особенностях регулирования дистанционной работы.
Как
Также отмечается, что предложенная единороссами инициатива направлена на расширение использования гибких форм занятости, а также переход на электронный документооборот в рамках регулирования труда дистанционных работников.
Ранее стало известно, что россияне смогут вернуть средства, потраченные на использование личного оборудования во время работы на удалёнке в период пандемии. Минтруд рассмотрел и поддержал депутатский проект поправок в Трудовой кодекс о дистанционном режиме работы.
Как писал NEWS.ru, документ подготовлен группой депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и главой Совфеда Валентиной Матвиенко. Законопроект внесён на рассмотрение в нижнюю палату 16 июня, до 16 июля в Госдуму должны поступить отзывы на него.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен