Кабмин поддержал законопроект о регулировании удалённой работы

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Комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала с учётом замечаний законопроект об особенностях регулирования дистанционной работы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на проект отзыва кабмина, предложенные изменения «будут способствовать развитию рынка труда, повышению занятости и снижению безработицы среди категорий граждан, которым трудно конкурировать на рынке труда». К таким категориям были отнесены — инвалиды, молодежь, женщины с маленькими детьми, лица предпенсионного возраста, а также граждане, впервые ищущие работу.

Также отмечается, что предложенная единороссами инициатива направлена на расширение использования гибких форм занятости, а также переход на электронный документооборот в рамках регулирования труда дистанционных работников.

Ранее стало известно, что россияне смогут вернуть средства, потраченные на использование личного оборудования во время работы на удалёнке в период пандемии. Минтруд рассмотрел и поддержал депутатский проект поправок в Трудовой кодекс о дистанционном режиме работы.

Как писал NEWS.ru, документ подготовлен группой депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и главой Совфеда Валентиной Матвиенко. Законопроект внесён на рассмотрение в нижнюю палату 16 июня, до 16 июля в Госдуму должны поступить отзывы на него.