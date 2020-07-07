https://static.news.ru/photo/91ec1c3a-c088-11ea-b996-fa163e074e61_660.jpg Фото: ЦОС ФСБ РФ

Экс-журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова подозревают в передаче данных Чехии. Об этом сообщил его адвокат.

Иван чувствует себя сносно, передает всем привет, держится настоящим молодцом, — сообщил юрист Иван Павлов в интервью Telegram-каналу «Подъём».

По версии следствия, Сафронов работал на чешские спецслужбы.

Сафронова задержали 7 июля утром сотрудники ФСБ. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьёй 275 УК РФ (госизмена). Официальную причину возбуждения дела ФСБ не называет, но по данным источников, задержание связано с прошлогодней публикацией Сафронова о контракте России и Египта на поставку истребителей Су-35. С мая 2020 года мужчина работал на должности советника главы Роскосмоса. В ведомстве уже заявили, что уголовное дело не связано с текущей деятельностью Сафронова. Позже Лефортовский суд на два месяца арестовал подозреваемого в госизмене экс-журналиста «Коммерсанта».

Ранее адвокат Ивана Сафронова пообещал обжаловать решение суда о заключении под стражу его подзащитного до 6 сентября.

Из-за этого дела на Лубянской площади в Москве прошли многочисленные одиночные пикеты в поддержку Сафронова. Полицейские без объяснения причин задерживают этих людей. Среди них — журналисты «Коммерсанта», глава проекта Baza, Ксения Собчак, Мария Баронова из RT, корреспондент «Ведомостей» Юрий Литвиненко и многие другие, писал NEWS.ru.