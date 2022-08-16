Историк назвал единственный способ пресечь провокации ВСУ в России Военный историк Норин призвал «тщательно нести службу» во избежание провокаций ВСУ в России

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Военный историк Евгений Норин заявил NEWS.ru, что пресечь вероятные провокации ВСУ на территории России, в том числе действия диверсантов, можно только одним способом — тщательным несением службы и укреплением обороны от атак со всех возможных сторон. Эксперт отметил, что противника в лице киевских властей «нельзя недооценивать», так как он «хитрый и импровизирует». Таким образом Норин прокомментировал сообщение Минобороны РФ о возгорании на площадке хранения боеприпасов и их последующей детонации в Майском (Крым).

Мы пока точно не знаем, что это было — ДРГ, дрон, халатность. Все что угодно. Короче говоря, если ты хочешь, чтобы тебе склады не взрывали, нужно защищать эти склады. У нас есть проблемы — склады очень любят концентрировать. Противника нельзя недооценивать, он не идиот, он хитрый, толковый, энергичный, импровизирует, и советники у него еще более толковые и энергичные. Это не арабы, не африканцы, которые могли бы простить какие-то ошибки. Это другая ситуация, чем была в 90-е, чем была пятидневная операция против потешных войск Саакашвили, это даже не 2014-й там же, на Украине. Это другой противник, к нему надо относиться со всей серьезностью, — рассказал Норин.

В районе села Майского в Крыму 16 августа произошло возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией, заявили в Минобороны РФ. Сообщается, что на данный момент серьезно пострадавших не обнаружено, принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин случившегося.

Тем временем глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале о двух пострадавших. По его словам, идет эвакуация жителей, для обеспечения безопасности задействованы силы МЧС, Минобороны РФ, Росгвардии, а также экстренные службы.

После недавней серии взрывов на аэродроме в районе поселка Новофёдоровка на западе Крыма президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором сообщил о намерении Киева вернуть полуостров под свой контроль, добавив, что конфликт «начался с Крыма в 2014 году, там и должен закончиться».