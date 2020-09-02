Исследование: россияне сэкономили на цветах учителям 1 сентября

https://static.news.ru/photo/c987672e-edb7-11ea-bbfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Средний чек на покупку цветов к Дню знаний в этом году оказался почти на четверть ниже, чем годом ранее.

Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД», который проанализировал средние чеки на цветочные букеты в преддверии 1 сентября, сообщает ТАСС.

Средний чек покупки букетов цветов за четыре дня до 1 сентября и в День знаний (28 августа — 1 сентября) по России составил 1 300 рублей, на 23% ниже, чем в прошлом году в то же время. Число покупок оказалось на 22% меньше аналогичного периода прошлого года, — говорится в исследовании.

Эксперты отмечают, что одним из главных факторов падения чека стало снижение доходов россиян в условиях пандемии коронавируса, некоторые родители в целях экономии скидывались на один букет от класса.

В одном из сервисов доставки цветов заявили, что спрос на цветы в последние дни августа превзошёл их пессимистичные прогнозы. Средний чек на цветы в московском регионе составил 1,6-2 тысячи рублей.

Самыми популярными цветами для учителей стали хризантемы. Также по сравнению с прошлым годом увеличился спрос на гладиолусы, а популярность роз снизилась, говорится в сообщении.

Также отмечается падение продаж воздушных шариков к 1 сентября на 24%, в то же время средний чек на них вырос на 26% в годовом выражении — до 156 рублей.

На конфеты учителям россияне в этом году тратили в среднем 254 рубля, за год средний чек практически не изменился, а вот продажи упали почти вдвое — на 46%.

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