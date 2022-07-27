Россиянам рассказали, как сэкономить на покупке автомобиля Инвестор Волкова призвала россиян не соблазняться автобрендами и не переплачивать за машину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перед покупкой машины стоит изучить все возможные варианты на рынке, все предложения от разных автодилеров и не стесняться торговаться, в том числе в официальных салонах, заявила NEWS.ru инвестор Татьяна Волкова. Эксперт также посоветовала не соблазняться статусом автобренда во избежание переплат «за логотип». По ее словам, необходимо трезво оценивать свои возможности и потребности.

Изучите все предложения на рынке от разных автодилеров и не стесняйтесь торговаться как с частными продавцами, так и официальных салонах. Ознакомьтесь со всеми доступными программами кредитования, поиграйте с суммой первоначального взноса, страховкой — со всем, на чем можно экономить. Если можно использовать кешбэк при оплате картой — отлично, поинтересуйтесь льготами и субсидиями. И еще: трезво оцените свои желания, не соблазняйтесь статусностью автобренда, учитывайте только свои истинные потребности, — порекомендовала Волкова.

До этого Татьяна Волкова раскрыла NEWS.ru лайфхаки, как не переплачивать за продукты. Перед походом в продуктовый магазин она посоветовала в первую очередь составить четкий план по расходам, где указаны приоритетные товары. Вторым действенным способом избежать импульсивных покупок, по ее мнению, может стать стикер с фразой «А оно тебе надо?».