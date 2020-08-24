«Хочет тишины дедуля»: Шнуров высмеял реакцию Лукашенко на протесты

https://static.news.ru/photo/f89a8a44-e611-11ea-ad4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение событиям в Белоруссии и реакции президента республики Александра Лукашенко на происходящие в стране события. Он сравнил белорусского лидера с волшебником из известной песни и предположил, что политик «хочет тишины», поэтому и совершил облёт Минска с автоматом в руках.

Прилетел вдруг Лукашенко на не новом вертолёте.// Начинайте выпивать, блин, если вы ещё не пьёте.// Как волшебник в старой песне, не один, а с автоматом.// Если раньше не ругались, то теперь отборным матом, — написал Шнуров на своей странице в Instagram.

Музыкант раскритиковал Лукашенко, назвавшего протестующих «крысами» и отметил, что насилие ОМОНа в стране ничем не оправдано.

Автомат, в кармане дуля, и ОМОН набился в роте.// Хочет тишины дедуля, а вы песенки орёте, — заключил Шнуров.

Как писал NEWS.ru, 23 августа в Белоруссии прошли акции протеста. После того как они закончились, официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова рассказала, что задержаний не было как в Минске, так и в других городах республики.

Когда протестующие двинулись в сторону резиденции президента Белоруссии (Дворец независимости), на территорию Дворца прилетел вертолёт. Из него вышел президент республики Александр Лукашенко в бронежилете, одетый во всё чёрное, в его руках был автомат. Оружие было без магазина с патронами.

В Белоруссии вторую неделю проходят массовые акции протеста не согласных с итогами президентских выборов. По официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Протестующие считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы.