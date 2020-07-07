Госдума приняла закон о выплатах сотрудникам при ликвидации организации

https://static.news.ru/photo/27fad206-c062-11ea-bb27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Госдума приняла закон, который гарантирует всем уволенным в связи с ликвидацией организации право на выплату выходного пособия и сохранения среднего месячного заработка.

Изменения касаются организаций, которые расположены в районах Крайнего Севера.

Ранее Конституционный суд РФ постановил, что первая часть статьи 178 УК РФ не соответствовала Конституции РФ, поскольку по одному из положений уволенные при ликвидации организации сотрудники не могли получить выплату, если приобрели право на неё после прекращения деятельности юридического лица.

Эта выплата гарантирована бывшему работнику, пока экс-работодатель продолжает свою деятельность. Часто возникают ситуации, когда экс-работник получает право на выплату, но к этому моменту в единый государственный реестр юрлиц внесены сведения о прекращении деятельности организации. Из-за этого сотрудник лишается возможности получить выплату. Закон восполняет пробел в трудовых отношениях.

В тексте документа закреплена обязанность работодателя выплатить уволенному в связи с ликвидацией предприятия сотруднику средний месячный заработок за второй месяц увольнения не позднее 15 календарных дней с момента его обращения. Работодатель может выплатить единовременную компенсацию в размере двукратного среднего месячного заработка. При ликвидации организации выплаты компенсаций должны быть произведены до завершения ликвидации организации.

Если организация расположена в районе Крайнего Севера или местностей, приравненных к нему, а длительность трудоустройства превышает срок в два месяца, тогда работодатель обязан выплатить среднемесячный заработок за третий месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства. Работодатель также может выплатить единовременную компенсацию в размере пятикратного среднего месячного заработка, сообщает РИА Новости.

NEWS.ru писал, что Госдума приняла закон для борьбы с махинациями в кредитных кооперативах.