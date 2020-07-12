Госдума пригласила абитуриентов из стран СНГ для сдачи экзаменов в вузы

Государственная дума РФ направила новую инициативу в Министерство иностранных дел и Россотрудничество. Согласно документу, абитуриентов из стран СНГ пригласили в Россию для сдачи вступительных экзаменов в вузы. Такое решение было принято несмотря на ограничения, которые ввели из-за пандемии коронавируса.
Помимо этого, выпускникам намерены предложить сдачу экзаменов в очной форме в любой российский институт на базе филиалов МГУ за границей. На данный момент инициативу поддержали в комитете по образованию и науке. Также там отметили минимальный риск для системы здравоохранения от молодых абитуриентов.
Ранее пресс-служба Минобрнауки заявила о намерении поддержать предложение Российской академии наук о создании академического рейтинга университетов. По мнению представителей ведомства, это позволит усилить связь между научными институтами и вузами.
Как информировал NEWS.ru, в феврале 2020 года вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о порядке распределения бюджетных мест между вузами.
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