Госдума пригласила абитуриентов из стран СНГ для сдачи экзаменов в вузы

https://static.news.ru/photo/7458b6dc-c46c-11ea-ae8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государственная дума РФ направила новую инициативу в Министерство иностранных дел и Россотрудничество. Согласно документу, абитуриентов из стран СНГ пригласили в Россию для сдачи вступительных экзаменов в вузы. Такое решение было принято несмотря на ограничения, которые ввели из-за пандемии коронавируса.

Помимо этого, выпускникам намерены предложить сдачу экзаменов в очной форме в любой российский институт на базе филиалов МГУ за границей. На данный момент инициативу поддержали в комитете по образованию и науке. Также там отметили минимальный риск для системы здравоохранения от молодых абитуриентов.

Ранее пресс-служба Минобрнауки заявила о намерении поддержать предложение Российской академии наук о создании академического рейтинга университетов. По мнению представителей ведомства, это позволит усилить связь между научными институтами и вузами.

Как информировал NEWS.ru, в феврале 2020 года вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о порядке распределения бюджетных мест между вузами.