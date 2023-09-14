Генерал не исключил попытки ВСУ атаковать Петербург, как только будет шанс Генерал Липовой: ВСУ попытаются атаковать Петербург дальнобойными ракетами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Санкт-Петербург

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что Вооруженные силы Украины попытаются нанести удар по Санкт-Петербургу сразу, как только получат от Запада дальнобойные ракеты. Эксперт отметил, что сейчас Киеву нечем дотянуться до Петербурга и Москвы.

ВСУ смогут попытаться атаковать Санкт-Петербург, как только получат и если получат дальнобойные ракеты. Пока у них такой возможности нет, в ином случае они давно бы попытались это сделать. Пока им нечем дотянуться до Москвы и Санкт-Петербурга. Но как только США поставят им дальнобойные ракеты, ВСУ не упустят случая. Какие именно ракеты — не будем гадать на кофейной гуще, — добавил Липовой.

Собеседник подчеркнул, что до Калининграда и Владивостока ВСУ не дотянутся ни при каких условиях, но, вероятно, попытаются отправить туда диверсантов.

Ранее Липовой заявил NEWS.ru, что предотвратить новые атаки ВСУ на Севастополь реально, если усилить ПВО вокруг города, увеличив количество РЛС, а также самих установок ПВО. По его словам, следует исключить возможность появления слепых зон в радиолокационных полях.

О ракетной атаке на Севастополь сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Он рассказал о срабатывании системы ПВО, а также о возникновении пожара не на гражданском объекте. Возгоранию был присвоен четвертый класс. Позднее Развожаев добавил, что в результате атаки ВСУ пострадали 24 человека.

Министерство обороны России сообщило, что в результате атаки ВСУ на Севастополь два корабля Черноморского флота получили повреждения. В ведомстве уточнили, что всего ВСУ выпустили десять крылатых ракет, они были запущены по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Корабельной бухте Севастополя. В момент попадания в корабли украинских крылатых ракет суда находились на ремонте. Силы противовоздушной обороны сбили семь снарядов. Все безэкипажные катера удалось уничтожить патрульному кораблю «Василий Быков».