Фургал попросил Бастрыкина об отводе следственной группы

https://static.news.ru/photo/546a8048-edb2-11ea-8eec-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Арестованный по обвинению в организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал попросил у главы СК РФ Александра Бастрыкина отвода всей следственной группы. Об этом 3 сентября в разговоре с журналистами сообщил адвокат находящегося в СИЗО политика Михаил Карапетян.

По словам юриста, Фургал заявил ходатайство на имя Бастрыкина в ходе следственных действий. Экс-губернатор мотивировал просьбу об отводе следственной группы оказываемым давлением и незаконно предъявленным обвинением.

Данное обстоятельство Фургал посчитал личной заинтересованностью следователей в исходе дела и присутствием у них обвинительного уклона, — цитирует Карапетяна ТАСС.

2 сентября СК предъявил Фургалу обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, чиновник в 2004–2005 годах организовал убийства двух бизнесменов и покушение на жизнь ещё одного. Губернатор был задержан 9 июля 2020 года в Хабаровске. Затем его перевезли в Москву.

Акции в поддержку экс-губернатора проходят в Хабаровском крае с 11 июля, наиболее масштабные — по субботам.

Как ранее писал NEWS.ru, СК продлил на пять месяцев срок следствия по уголовному делу в отношении Фургала — до 8 февраля 2021 года.