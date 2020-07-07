ФСБ предъявит обвинение Сафронову 13 июля

https://static.news.ru/photo/0e1b63a8-c07d-11ea-9f7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ФСБ намерена предъявить обвинение в государственной измене советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову 13 июля. Об этом заявил один из его адвокатов Олег Елисеев.

В понедельник следствие намерено предъявить Ивану Сафронову обвинение, — сообщил Елисеев журналистам.

На суде Сафронов не признал свою вину. Ему грозит до 20 лет заключения.

Бывшего журналиста изданий «Коммерсант» и «Ведомости» Ивана Сафронова задержали 7 июля в Москве. Спецслужбы подозревают его в передаче секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России представителю одной из стран НАТО.

Подозреваемый проработал в «Коммерсанте» с 10 лет и уволился весной 2019-го после скандала из-за материала о возможной отставке главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. За несколько месяцев до этого в издании вышел материал в соавторстве Сафронова о поставках Су-35 в Египет. После этого против газеты было возбуждено административное дело за разглашение сведений, представляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. «Коммерсант» был вынужден удалить материал. При этом весной 2020 года аналогичные материалы опубликовали ТАСС и «Вести.ру».

В Роскосмосе заявили, что задержание Сафронова не связано с работой в госкорпорации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что уголовное дело в отношении экс-журналиста не связано с его деятельностью в «Ведомостях» или «Коммерсанте».

Утром 7 июля обыски прошли в квартире главреда и основательницы издания «Холод» Таисии Бекбулатовой, которая работала вместе с Сафроновым в «Коммерсанте» в 2012 — 2017 годах. Девушку допросили, а затем отпустили, она проходит по делу в качестве свидетеля.

Бывшие коллеги журналиста вышли с одиночными пикетами к зданию ФСБ на Лубянке. По последним данным, полиция задержала 19 человек. Об этом писал NEWS.ru.