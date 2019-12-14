https://static.news.ru/photo/84950944-1f38-11ea-a028-fa163e074e61_660.jpg Часть предполагаемых останков генерала Шарля Этьена Гудена, погибшего в Смоленске в августе 1812 года Фото: Ministry of Culture Russia/Global Look Press

Франция обратилась к России с просьбой передать останки соратника Наполеона, сообщает издание Point со ссылкой на источники.

Летом текущего года в Смоленске в ходе раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду были обнаружены останки одного из ближайших соратников Наполеона генерала Гюдена.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял о готовности передать французской стороне обнаруженные останки в случае поступления соответствующего запроса из Парижа.