Франция обратилась к России с просьбой передать останки соратника Наполеона, сообщает издание Point со ссылкой на источники.
Летом текущего года в Смоленске в ходе раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду были обнаружены останки одного из ближайших соратников Наполеона генерала Гюдена.
Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял о готовности передать французской стороне обнаруженные останки в случае поступления соответствующего запроса из Парижа.
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