«Зов народа» объяснил, почему концерты рэпера Slimus нужно отменить Лидер «Зова народа» Зайцев: концерты рэпера Slimus в России нужно отменить

Фото: vk.com/slim_official

Вадим Мотылев (Slimus)

Концерты рэпера Вадима Мотылева (Slimus) в России нужно отменить, рассказал NEWS.ru глава движения «Зов народа» Сергей Зайцев. По его словам, в РФ не стоит выступать тем, кто пропагандирует в песнях наркотики и критикует СВО.

Собеседник отметил, что на Мотылева организация составляла жалобы еще в 2020-м после выхода совместного клипа с исполнителем Иваном Особовым, где «священники выставлены распутниками». Зайцев добавил, что творчество подобных исполнителей не является культурным достоянием РФ.

Что касается СВО, то это стало гранью — либо он со страной, либо пытается играть по старым правилам, по западным. Он выбрал играть по западным лекалам, ориентироваться на США. Да, после его заявлений о России концерты не должны проводиться, пусть дальше остается за рубежом, где ему нравится. В России должны быть люди, ориентированные на государство, помогающие в трудную минуту, — подчеркнул Зайцев.

Глава «Зова народа» добавил, что в РФ «полно студентов творческих вузов, способных заменить хоть всю эстраду, тем более рэперов». По мнению Зайцева, треки рэперов «живут пару месяцев, после чего пропадают».

У нас полно студентов творческих вузов, которые могут заменить хоть всю эстраду, тем более рэперов, которые ничего после себя не оставили — они выпускают трек, пошумят пару месяцев, после чего пропадают, культурного достояния нет. После начала СВО, после того, что они делают по отношению к России, концерты нужно отменять, — подытожил Зайцев.

Движение «Ветераны России» ранее направило в МВД заявление о проверке клипов и песен Гуфа и Slimus на пропаганду наркотиков. Общественники также обратились к властям регионов с просьбой запретить все их выступления.

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