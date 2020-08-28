Эпидемиолог Минздрава объяснил критику российской вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/ad27a45c-e93b-11ea-9032-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Критика в адрес отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за рубежа обусловлена конкуренцией. Об этом заявил главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.

Больше всего таких разговоров идёт со стороны неких бизнес-ассоциаций, которые привлекают и внимание СМИ. Это обыкновенные проявления конкуренции — ведь мы первыми сделали вакцину, — цитирует его РИА Новости.

Эксперт отметил, что все утверждения о не полном соблюдении правил регистрации вакцины беспочвенны. Препарат создавался на основе уже проверенных технологий.

Он также подчеркнул, что вакцина является единственным эффективным средством, которое может остановить распространение коронавируса.

Разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи (НИЦЭМ) вакцина зарегистрирована 11 августа. Препарат создали в сжатые сроки, потому что проводили разработки не с нуля, а использовали предыдущие наработки — ту же платформу, что и против вируса Эбола. По словам президента Владимира Путина, одна из его дочерей испытала препарат на себе.

Ранее NEWS.ru писал, что основным конкурентом российской вакцины является препарат, созданный специалистами Оксфордского университета, который в настоящее время проходит финальную стадию клинических испытаний. От британских учёных не отстают китайские. В ВОЗ заявили, что сегодня только шесть вакцин из разных стран находятся на последней стадии разработки, и российская в их число не входит. Там считают, что российский препарат всё ещё находится на первой стадии клинических испытания, хотя разработчики уже отчитались о завершении второй и в ближайшее время начнётся третья.