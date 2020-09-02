Эксперт рассказала, какая информация зашифрована в штрихкоде авиабилета

https://static.news.ru/photo/759a0b7c-ed98-11ea-8845-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Публиковать в соцсетях фотографии посадочных талонов небезопасно, так как в штрихкоде документа зашифровано намного больше информации, чем принято думать, рассказала сертифицированный тренер Центра правительственной связи Великобритании Лиза Форте.

Так, по штрихкоду можно узнать полное имя и дату рождения пассажира, его паспортные данные, информацию об аренде автомобиля или бронировании отелей через авиакомпанию, номер телефона, электронный адрес и последние четыре цифры банковской карты со сведениями о её владельце, передаёт Express.

Кибермошенники, обнаружив фото штрихкода в соцсетях, могут сканировать его и получить доступ ко всей вышеуказанной информации, хранящейся в разделе данных о пассажирах на веб-сайте авиакомпании.

Представьте, что вы мошенник. Вы уже знаете, что я только что прилетела из лондонского аэропорта Хитроу в Бангкок, например British Airways. Вы знаете, что мой обратный рейс через две недели, я летела экономклассом и что на обратном рейсе я заказала вегетарианское питание. Вы начинаете создавать вредоносное фишинговое письмо, выдавая себя за British Airways: «Если вам также требуется вегетарианское питание на обратный рейс, нажмите эту ссылку, чтобы заказать его сейчас», — объяснила Форте схемы действия мошенников.

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