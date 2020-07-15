Эксперт оценил безопасность аттракционов после простоя

https://static.news.ru/photo/8ce89a18-c684-11ea-9f28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 13 июля в столице отменены почти все ограничения, которые были введены в связи с пандемией коронавируса. Возобновляют работу детские лагеря, аттракционы, парки культуры и отдыха.

Доктор технических наук, вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов (РАППА) Борис Рабинович рассказал, насколько безопасны механизмы аттракционов после такого долгого простоя.

Как отметил специалист, из-за того что аттракционы долгое время не работали, перед их пуском, безусловно, должны будут проводить необходимые технические проверки.

Это стандартная процедура, которая осуществляется перед каждым сезоном. К сожалению, начало нынешнего сезона сильно затянулось, и это нанесло определённый ущерб всем организациям, которые владеют аттракционами, — сказал Рабинович.

Он также заметил, что отдельные пятна ржавчины, которые могут быть обнаружены на конструкциях, не повод для беспокойства. Это связано с повреждением окраски из-за погодных условий или каких-то случайных повреждений.

Однако, как заметил Рабинович, если аттракцион был выпущен 50 лет назад, то эта ржавчина могла разъесть все конструкции, но таких машин в эксплуатации практически нет.

Всякого рода мелкие дефекты — это не предмет для сомнений в безопасности. Как правило, по мировой статистике, аттракционы надёжнее автомобилей в 10 000 раз, — заверил он в интервью радио Sputnik.

Как писал NEWS.ru, посетительница парка развлечений Сен-Поль, расположенного во французском департаменте Уаза, скончалась после падения из тележки аттракциона «Формула-1». 40-летняя женщина получила травму, не совместимую с жизнью. В 2009 году с этого же аттракциона упала и насмерть разбилась 35-летняя женщина.