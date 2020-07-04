Во Франции женщина умерла после падения с аттракциона

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Посетительница парка развлечений Сен-Поль, расположенного во французском департаменте Уаза, скончалась после падения из тележки аттракциона «Формула 1». Женщина получила травму, несовместимую с жизнью.

Инцидент произошёл 4 июля около 13:45 по местному времени (14:45 мск), передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

К месту ЧП была вызвана группа спасателей и бригада неотложной медицинской помощи. Врачи тщетно пытались вернуть к жизни пострадавшую. Та умерла на месте.

Территория, где произошёл инцидент, после трагического инцидента была закрыта, однако парк продолжил работать. Погибшей было около 40 лет.

В 2009 году с этого же аттракциона упала и насмерть разбилась 35-летняя женщина.

Ранее NEWS.ru писал, что парижский парк развлечений Disneyland возобновит работу с 15 июля. Из-за пандемии коронавируса он был закрыт в течение четырёх месяцев.