Во Франции женщина умерла после падения с аттракциона

Посетительница парка развлечений Сен-Поль, расположенного во французском департаменте Уаза, скончалась после падения из тележки аттракциона «Формула 1». Женщина получила травму, несовместимую с жизнью.
Инцидент произошёл 4 июля около 13:45 по местному времени (14:45 мск),
К месту ЧП была вызвана группа спасателей и бригада неотложной медицинской помощи. Врачи тщетно пытались вернуть к жизни пострадавшую. Та умерла на месте.
Территория, где произошёл инцидент, после трагического инцидента была закрыта, однако парк продолжил работать. Погибшей было около 40 лет.
В 2009 году с этого же аттракциона упала и насмерть разбилась 35-летняя женщина.
Ранее NEWS.ru писал, что парижский парк развлечений Disneyland возобновит работу с 15 июля. Из-за пандемии коронавируса он был закрыт в течение четырёх месяцев.
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