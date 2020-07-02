Эксперт назвала причины отказа для пропуска в страны Шенгена

https://static.news.ru/photo/0b76145c-bcc4-11ea-8719-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xavi Bonilla/Keystone Press Agency/Global Look Press

Наличие визы не гарантирует россиянам, что их пустят в Шенгенскую зону беспрепятственно. Об этом заявила адвокат, партнёр юридической группы «Яковлев и партнёры» Вероника Сальникова.

По её словам, другими причинами для ограничений могут быть въезд не в ту страну, в которую получалась виза, отсутствие документа, подтверждающего цель поездки, вирусное заболевание, а также беременность и опьянение, сообщает агентство «Прайм».

При этом первой причиной отказа на въезд в Шенгенскую зону, как правило, становится неполный или ненадлежащий пакет документов, требования к которым у каждого государства свои, отметила эксперт.

Необходимо очень внимательно изучить требования к документам и перед подачей проверить, все ли собрано в надлежащем виде. Несоответствие сведений в документах (или даже подложность сведений, подделанные справки) либо отсутствие какой-то бумажки может стать причиной отказа, — пояснила Сальникова.

Она указала также на важность отсутствия в документах неактуальных данных, и уточнила, что в некоторых странах есть ограничения, касающиеся недавнего посещения других стран и действующей одновременно визы в паспорте в эти страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Евросоюз утвердил перечень стран, для которых он открывает свои границы. В список не вошли США, Бразилия и Россия из-за эпидемиологической ситуации в этих странах. С 1 июля на территорию ЕС и Шенгенской зоны могут приехать жители Австралии, Алжира, Грузии, Канады, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Таиланда, Туниса, Уругвая, Черногории, Южной Кореи и Японии. Всего 14 стран.