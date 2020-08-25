ЕГЭ в 2021 году будут принимать по-новому

https://static.news.ru/photo/419272b6-e6df-11ea-b18d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Рособрнадзор анонсировал изменения в методике приёма Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Они должны вступить в силу в 2021 году. Нововведения, однако, коснутся не всех выпускных тестов.

В ЕГЭ по математике, физике, химии, географии, обществознанию и иностранным языкам изменений нет, передаёт РИА Новости.

Все основные характеристики экзаменационной работы по русскому языку также сохранены, небольшие корректировки в формулировках и критериях оценивания будут изменены лишь в двух пунктах.

В ЕГЭ по литературе обновлено одно из заданий с кратким ответом: в текст с пропуском двух слов надо будет вписать два литературоведческих термина или факта.

Время на выполнение тестов по биологии увеличено с 210 до 235 минут, при этом сами они останутся неизменными.

На экзамене по истории изменена модель исторического сочинения, хотя и сохранены содержащиеся в задании требования, а также максимальный балл за его выполнение. Если в 2020 году участники ЕГЭ писали сочинение по одному из трёх исторических периодов, то в 2021 году будут писать текст по одному из трёх предложенных в конкретном варианте исторических процессов или по деятельности одной из трёх исторических личностей.

Наиболее существенные изменения произошли в заданиях ЕГЭ по информатике и информационно-коммуникационным технологиям. Это связано с переводом экзамена в компьютерную форму, что позволило включить задания на практическое программирование. Выпускников попросят составить и отладить программу в выбранной среде программирования, поработать с электронными таблицами и выполнить информационный поиск. Таких заданий в работе девять — треть от общего количества. Остальные 18 заданий сохранят преемственность ЕГЭ прошлых лет, когда экзамен проводился на бумажных бланках, хотя и будут они адаптированы к новым условиям сдачи экзамена в тех случаях, когда это было необходимо.

В 2021 году выполнение заданий по программированию будет допускаться на языках программирования С++, Java, C#, Pascal, Python, Школьный алгоритмический язык. Из примеров фрагментов кода в заданиях в связи с невостребованностью исключены примеры на Бейсике.

Федеральный институт педагогических измерений пригласил экспертное и профессиональное сообщества принять участие в обсуждении проектов экзаменационных материалов. Замечания и предложения там будут принимать до 1 октября 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал, что выпускники в этом году выбирают вузы ниже уровнем, чем планировали изначально. Это обусловлено тем, что пандемия коронавируса оставила вчерашних школьников в заведомо проигрышном положении.