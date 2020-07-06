Добровинский: началась игра для получения условного наказания Ефремову

https://static.news.ru/photo/bd94174c-b120-11ea-91c2-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отстаивающий права родственников погибшего в аварии с участием Михаила Ерфемова адвокат Александр Добровинский прокомментировал предъявление обвинений актёру

Ранее следствие предъявило артисту обвинение в окончательной редакции по делу о ДТП по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека».

Боюсь, началась игра для получения условного наказания. Но надеюсь, тот факт, что господин Ефремов не признаёт свою вину, особо не повлияет на итог дел, — заявил юрист.

Он назвал обвинение по этой статье логичным, передаёт РЕН ТВ.

Ефремов попал в ДТП вечером 8 июня в центре Москвы. На своём Jeep Grand Cherokee актёр выехал на встречную полосу, где протаранил фургон Lada службы по доставке еды. Второй участник ДТП скончался в больнице.

В момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает лишение свободы до 12 лет.

Ефремов пытался неоднократно связаться с семьёй погибшего для выплаты компенсации, а также высказывал желание «усыновить» детей Захарова. Однако родственники погибшего от всего отказались.

Как писал NEWS.ru, Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест. По отдельному делу о наркотиках актёр проходит в качестве свидетеля. Дело актёра могут передать в суд в августе.