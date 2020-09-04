Директора «Открытой России» арестовали на 14 суток

https://static.news.ru/photo/eb2a3692-eebe-11ea-a204-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тверской суд Москвы вынес приговор исполнительному директору «Открытой России» Андрею Пивоварову за нарушение порядка проведения публичного мероприятия.

Суд признал Пивоварова виновным по части 3 статьи 20.2 КоАП и назначил ему наказание в виде 14 суток административного ареста, — сообщили в суде.

Пивоварова задержали 3 сентября в районе Петровки в центре Москвы. Сторона обвинения утверждает, что 15 июля на Пушкинской площади директор «Открытой России» организовал незаконный сбор подписей за отмену поправок к конституции, передаёт ТАСС.

Ранее Следственный комитет провёл обыски в офисе «Открытой России», а также у координаторов организации Татьяны Усмановой и Ольги Горелик, шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова, в офисе редакции. Им заявили, что следственные действия ведутся в рамках дела ЮКОСа 2003 года.

По словам адвоката Галяминой Михаила Бирюкова, речь идёт о финансировании деятельности оппозиции за счёт средств, похищенных Михаилом Ходорковским в 2003 году при приватизации ООО «Апатит».

Основатель ЮКОСа Ходорковский был дважды приговорён по делу о хищении акций при приватизации комбината «Апатит» в 1994 году и уклонении нефтяной компанией ЮКОС от налогов в 2003 году. В 2013 году его помиловали. После освобождения Ходорковский уехал из России и перезапустил созданную в 2002 году организацию «Открытая Россия», писал NEWS.ru.