Детские летние лагеря открылись почти в 20 регионах России

https://static.news.ru/photo/cc824e0e-bcf6-11ea-9fee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Почти в двух десятках российских регионов начали работу детские оздоровительные лагеря. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Порядка 20 регионов в той или иной степени начинают оздоровительную кампанию. Всё зависит от эпидемиологической ситуации и от требований Роспотребнадзора, ведь на первом месте безопасность отдыхающих, — цитирует министра ТАСС.

Глава ведомства добавил, что в случае благоприятной эпидситуации число регионов, где будет разрешён летний отдых в лагерях, может увеличиться.

В связи с пандемией коронавируса открытие детских летних лагерей было отложено на неопределённый срок. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, возобновление их работы возможно не ранее чем на третьем этапе снятия ограничений из-за COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что в Подмосковье детские летние лагеря начнут работу с 15 июля. По словам губернатора Андрея Воробьёва, из-за пандемии в 2020 году число смен будет значительно сокращено. Предполагается, что лагеря примут только половину от запланированного числа детей.