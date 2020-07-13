Дети назвали травлю и фейки самыми неприятными явлениями в Интернете

Российские дети среди позитивных сторон Интернета в первую очередь отмечают возможность неограниченно общаться и искать новых друзей. Больше всего не нравятся несовершеннолетним россиянам травля и агрессия, а также фейковая информация.
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Травлю и агрессию назвали главным злом Сети 35,7% участников исследования, 28,2% посчитали, что самая серьёзная проблема — это недостоверная информация. 19,9% детей посчитали, что худшим явлением в Интернете является пропаганда деструктивного поведения (наркомании, алкоголизма, табакокурения). 2,6% несовершеннолетних более всего смущает нецензурная лексика, 7,4% опрошенных проблем не видят вообще.
Среди вещей, которые привлекают их в Сети, 36,1% детей назвали главной возможность находить друзей и общаться с широким кругом людей. 16,2% больше всего ценят возможность быстрого поиска любой информации. 13,2% детей Интернет в первую очередь используют как способ продвигать собственные идеи и проекты. 10,4% назвали главным плюсом наличие в Сети видеоуроков по любой интересующей дисциплине.
Кузнецова отметила, что почти четверть опрошенных детей (24.1%) хотели бы, чтобы обучающих видео- и аудиоматериалов было больше. 15,8% предложили ввести фильтр безопасности для несовершеннолетних.
Большинство российских детей заявили, что хотели бы создавать свой контент. 29,7% предпочли бы выпускать мотивирующие, вдохновляющие материалы, 25,9% детей хотели бы создавать лёгкий, развлекательный контент, 17,3% — образовательный.
В июне детский омбудсмен призвала к масштабной реформе органов опеки и попечительства, передавал NEWS.ru. Кузнецова заявила, что в работе над реформой должны принять участие общественные организации, родительское сообщество, профильные министерства и ведомства — все, «кто работает сегодня, защищая семью и семейные ценности».
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