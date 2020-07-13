Дети назвали травлю и фейки самыми неприятными явлениями в Интернете

https://static.news.ru/photo/c71a7590-c4f3-11ea-9e69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские дети среди позитивных сторон Интернета в первую очередь отмечают возможность неограниченно общаться и искать новых друзей. Больше всего не нравятся несовершеннолетним россиянам травля и агрессия, а также фейковая информация.

Как сообщает РИА Новости, уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова привела такие данные на презентации в рамках международного кинофестиваля семейных и детских фильмов. Омбудсмен отметила, что собранная статистика основывается на опросе около 300 детей.

Травлю и агрессию назвали главным злом Сети 35,7% участников исследования, 28,2% посчитали, что самая серьёзная проблема — это недостоверная информация. 19,9% детей посчитали, что худшим явлением в Интернете является пропаганда деструктивного поведения (наркомании, алкоголизма, табакокурения). 2,6% несовершеннолетних более всего смущает нецензурная лексика, 7,4% опрошенных проблем не видят вообще.

Среди вещей, которые привлекают их в Сети, 36,1% детей назвали главной возможность находить друзей и общаться с широким кругом людей. 16,2% больше всего ценят возможность быстрого поиска любой информации. 13,2% детей Интернет в первую очередь используют как способ продвигать собственные идеи и проекты. 10,4% назвали главным плюсом наличие в Сети видеоуроков по любой интересующей дисциплине.

Кузнецова отметила, что почти четверть опрошенных детей (24.1%) хотели бы, чтобы обучающих видео- и аудиоматериалов было больше. 15,8% предложили ввести фильтр безопасности для несовершеннолетних.

Большинство российских детей заявили, что хотели бы создавать свой контент. 29,7% предпочли бы выпускать мотивирующие, вдохновляющие материалы, 25,9% детей хотели бы создавать лёгкий, развлекательный контент, 17,3% — образовательный.

В июне детский омбудсмен призвала к масштабной реформе органов опеки и попечительства, передавал NEWS.ru. Кузнецова заявила, что в работе над реформой должны принять участие общественные организации, родительское сообщество, профильные министерства и ведомства — все, «кто работает сегодня, защищая семью и семейные ценности».