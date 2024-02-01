Дерматолог рассказала, к чему приводит привычка умываться мылом Дерматолог Гулакова: привычка умываться мылом нарушает защитные свойства кожи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обычное мыло нельзя назвать подходящим средством для очищения при умывании, так как в результате снижаются защитные свойства кожи лица, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» дерматолог-косметолог Наталия Гулакова. По ее словам, регулярное использование мыла может вызвать покраснение, сухость и повышенную чувствительность к солнцу, ветру и перепадам температуры.

Регулярное использование щелочного мыла может приводить к нарушению гидролипидного баланса на поверхности эпидермиса, к появлению сухости или чрезмерной активности сальных желез, когда сухая кожа становится еще суше, а жирная страдает от быстрого появления сального блеска, — объяснила специалист.

Она подчеркнула, что полноценные барьерные функции кожи крайне важны для ее защиты от проникновения вредных веществ и избыточной потери воды. Правильное очищение кожи заключается в улучшении состояния ее поверхности, механическом отшелушивании ороговевших частиц, тонизации, если кожа сухая или ее pH нарушен, и контроль выделения себума (кожного сала).

Для этого в зависимости от типа кожи подбираются средства для очищения, продолжила эксперт. По ее словам, для жирной кожи лучше применять вяжущие средства, содержащие салициловую кислоту и противовоспалительные компоненты, которые помогут сделать кожу более матовой, удалив излишки себума. Сухая кожа больше нуждается в средствах с мягкими формулами, это пенки, мицеллярная вода, а также успокаивающие, смягчающие и увлажняющие гели.

Ранее косметолог Алина Купцова предупредила, что привычка очищать жирную кожу лица с помощью агрессивного умывания «до скрипа» лишь усугубляет проблемы. По словам специалиста, такой способ ухода приводит к покраснениям и раздражениям, чувству сухости и стянутости, а кожа полностью лишается защитного липидного слоя.