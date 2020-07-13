Депутат назвала оптимальный вариант решения жилищной проблемы в России

https://static.news.ru/photo/c5d5efa0-c595-11ea-b924-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наиболее эффективной формой наделения жильём является наём, который неправильно называют арендой, считает депутат Госдумы Галина Хованская.

Комментируя слова президента РФ об историческом шансе решить жилищный вопрос, она отметила, что предложенный ею вариант мог бы помочь людям с невысокими доходами и предприятиям, которые развиваются и приглашают новых сотрудников с семьями, мотивируя их жилплощадью.

Но существующие сейчас 15–20 наёмных домов — капля в море, — отметила она.

По её словам, ипотеку могут позволить себе далеко не все граждане. Так, до введения ограничений по коронавирусу взять кредит на квартиру могли только около 30% россиян.

Также, считает Хованская, одним из способов решить жилищный вопрос может стать уменьшение ипотечных ставок, однако необходимо поддерживать все формы получения жилья.

Моя компетенция — категория граждан, перед которыми у государства есть жилищные обязательства: полностью или частично — через субсидию, — уточнила депутат в комментарии для газеты «Взгляд».

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин сообщил, что для снижения стоимости квадратного метра жилья в России необходимо сокращать издержки в строительстве. При этом он подчеркнул, что сейчас у страны есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос россиян.

Между тем мнения специалистов разделились — некоторые считают это достижимой реальностью, а другие сравнивают такие обещания с подарками от сказочного Деда Мороза.