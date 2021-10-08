«Человек-эпоха»: спецкор «Новой» о присуждении Муратову Нобелевской премии

Присуждение главреду «Новой газеты» Дмитрий Муратову Нобелевской премии мира — «справедливая и адекватная оценка» его личности, рассказала NEWS.ru коллега Муратова и специальный корреспондент «Новой газеты» Елена Милашина. Она отметила, что на счету Муратова «огромное количество спасённых жизней». Собеседница также назвала журналиста «человеком-эпохой».

Это человек-эпоха. Просто, как всегда у нас в России, своих же героев оценивают чаще после смерти. Таких людей, как Горбачёв, оценили гораздо позже его же современники. Дмитрий Андреевич — это ровно такого же уровня человек. Это великий человек, на его счету огромное количество спасённых жизней, принципов, которые он защищает одним своим существованием. Мы все в «Новой газете» существуем благодаря ему, — подчеркнула Милашина.

Коллега лауреата Нобелевской премии мира добавила, что «остатки свободы слова в России, которые не удалось замести под диван и уничтожить окончательно, развитие свободы слова, свободы мнений — во многом заслуга» главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова.

Для многих может показаться неожиданной наградой, но для меня она абсолютно заслужена, эта та награда, к которой он (Дмитрий Муратов. — NEWS.ru) шёл всю жизнь, потому что его жизнь эпохальна, он наш великий современник, — резюмировала Милашина.

Лауреатами Нобелевской премии мира в 2021 году стали главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и американо-филиппинская журналистка Мария Ресса. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета. Муратов стал третьим россиянином, получившим награду. До Муратова премию мира получали правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачёв.

Ранее сообщалось, что лауреатом Нобелевской премии по литературе 2021 года стал танзанийский писатель Абдулразак Гурна. Его творчество посвящено судьбам беженцев.

Награду в области химии получили учёные Беньямин Лист и Дэвид Макмиллан за развитие асимметричного органокатализа. Лауреатами Нобелевской премии по физике стали Сюкуро Манабе, Клаус Хассельман и Джорджио Паризи. Награду за достижения в области медицины получили Ардем Патапутян и Дэвид Джулиус за открытие рецепторов температуры и осязания.