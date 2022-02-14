Бывший глава ДНР Трапезников покинет должность мэра Элисты

Читайте нас в Google Новости

Экс-глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Дмитрий Трапезников уйдёт в отставку с поста мэра Элисты, говорится на сайте горсобрания. Решение об отставке будет принято на заседании собрания 15 февраля.

15 февраля 2022 года внеочередное заседание № 29 г. Элиста. 1. О досрочном прекращении полномочий главы администрации города Элиста. Докладчик: глава города Элиста — председатель Элистинского городского собрания Орзаев Н.П., — говорится на сайте.

Отмечается, что 11 февраля Трапезников сообщил журналистам ТАСС, что он находится в отпуске и не планирует уходить в отставку.

Трапезников исполнял обязанности главы администрации столицы Калмыкии с сентября 2019 года, 3 марта 2020 года он был избран на пост мэра Элисты.

Ранее также стало известно, что мэр Уфы Сергей Греков покинет свой пост. Обязанности главы города временно будет исполнять бывший мэр Нефтекамска Ратмир Мавлиев. В понедельник, 14 февраля, должно пройти внеочередное заседание горсовета Уфы, где депутаты утвердят отставку главы города.