«Был в реанимации»: актер Анисимов о своем состоянии после госпитализации Актер Анисимов заявил, что попал в реанимацию после собрания в Театре сатиры

Фото: Persona Stars/legion-media.ru

Кирилл Анисимов

Актер Кирилл Анисимов в беседе с NEWS.ru сообщил, что после собрания в Театре сатиры ему действительно стало плохо. По словам артиста, его увезли в реанимацию, где взяли все необходимые анализы. К настоящему моменту актера перевели в обычную палату.

Сейчас все хорошо. Мне действительно стало плохо и меня отвезли в больницу на скорой. Я был в реанимации, меня осмотрели. Сознание я не терял. Меня осмотрели, УЗИ показало, что с сердцем все хорошо, анализы вроде хорошие, то есть инфаркт сняли, как и предынфарктное состояние. Сейчас перевели в обычную палату, будут наблюдать, — рассказал Анисимов.

Если все будет хорошо, то выписки стоит ожидать 11 июня, добавил актер. Он также признался, что не застал конфликта в Театре сатиры.

Я думаю, что мне стало плохо из совокупности многих факторов — было душно, я не поел, мало спал и ситуация все равно была стрессовая, — добавил Анисимов.

Ранее MK.RU сообщило, что у актера произошел сердечный приступ. По информации издания, во время «небольшого непонимания» на собрании труппы мужчина почувствовал себя плохо и начал сползать с кресла. В публикации говорится, что его подхватили коллеги и аккуратно опустили на пол.