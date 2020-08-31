АТОР раскрыла число россиян, отдохнувших в Турции в августе

https://static.news.ru/photo/400eb54c-eb87-11ea-a7d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Счёт отдохнувшим в Турции с открытия авиасообщения гражданам России уже перевалил за 100 тысяч человек. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Только за первую неделю после открытия авиасообщения с Турцией 10 августа эту страну посетили порядка 120 тысяч человек, — цитирует его «Ридус».

Он добавил, что из России каждый день совершалось не менее 70 чартерных рейсов только в Анталью. По его мнению, это 23−25 тысяч человек в день, и если ситуация останется стабильной, то к октябрю более 1,5−2 млн туристов отправятся в Турцию.

Горин также отметил, что отдых в Турции не подорожал. Цена на услуги ряда отелей в пиковые даты повысилась не более чем на 10%. При этом средний чек на Турцию в трёхзвёздочном отеле по системе «всё включено» на неделю составляет 50−60 тысяч рублей, что соответствует ценам прошлого года.

Кроме того, он отметил, что при оформлении документов на вылет в Турцию и обратно у туристов не возникает проблем, так как стандартная медицинская страховка туриста покрывает лечение от коронавируса.

Как писал NEWS.ru, выручка российских туристических агентств в июле и первой половине августа 2020 года оказалась в два раза меньше, чем год назад. В разгар туристического сезона средняя цена туров у них составляла 20,2 тыс. рублей в июле, что на 5% меньше прошлогоднего показателя, и 19,4 тыс. рублей в августе, что меньше на 8%.

Причиной падения показателей является вынужденный из-за коронавируса переход россиян с внешнего туризма на внутренний. Путешествовать по России её жители предпочитают самостоятельно, без покупки туров.