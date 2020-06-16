Андрей Норкин опубликовал фото предсмертной покупки супруги

https://static.news.ru/photo/38eb16c4-afce-11ea-901b-fa163e074e61_660.jpg Андрей Норкин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Супруг недавно умершей от инсульта на 53-м году жизни радиоведущей Юлии Норкиной поделился в Instagram фотографией раритетной чугунной печи, которую незадолго до смерти купила жена для их загородного дома.

Согласно маркировке на печи, её выпустили в 1955 году на заводе № 39 имени Л.М. Кагановича.

Юльчонок заказывал ещё до карантина, наконец приехала! — написал Андрей Норкин.

Телеведущий также отметил функциональность печи, которая не только отапливает помещение, но и позволяет готовить на ней блюда в казане. Кроме того, раритетная вещь будет теперь напоминать ему об ушедшей жене.

Как писал NEWS.ru, несмотря на то что Андрей Норкин тяжело переживает смерть супруги Юлии, он собирается вскоре вернуться на своё рабочее место. Журналист ведёт программу «Место встречи» на НТВ уже в течение многих лет. В связи с трагедией в семье ведущего, сейчас его в эфире заменяет коллега 32-летний Иван Трушкин.

Жену журналиста, ведущую радио «Комсомольская правда» Юлию Норкину, которая ушла из жизни 4 июня, похоронили на Новодеревенском кладбище в подмосковном Пушкино. Супруги воспитывали четверых детей — сына Юлии от первого брака, дочь Андрея, усыновлённых Артёма и Алексея.