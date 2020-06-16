Общество

Андрей Норкин опубликовал фото предсмертной покупки супруги

15:30, 16 июня 2020 3 590
Андрей Норкин Андрей Норкин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Супруг недавно умершей от инсульта на 53-м году жизни радиоведущей Юлии Норкиной поделился в Instagram фотографией раритетной чугунной печи, которую незадолго до смерти купила жена для их загородного дома.

Согласно маркировке на печи, её выпустили в 1955 году на заводе № 39 имени Л.М. Кагановича.

Юльчонок заказывал ещё до карантина, наконец приехала! — написал Андрей Норкин.

Телеведущий также отметил функциональность печи, которая не только отапливает помещение, но и позволяет готовить на ней блюда в казане. Кроме того, раритетная вещь будет теперь напоминать ему об ушедшей жене.

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Как писал NEWS.ru, несмотря на то что Андрей Норкин тяжело переживает смерть супруги Юлии, он собирается вскоре вернуться на своё рабочее место. Журналист ведёт программу «Место встречи» на НТВ уже в течение многих лет. В связи с трагедией в семье ведущего, сейчас его в эфире заменяет коллега 32-летний Иван Трушкин.

Жену журналиста, ведущую радио «Комсомольская правда» Юлию Норкину, которая ушла из жизни 4 июня, похоронили на Новодеревенском кладбище в подмосковном Пушкино. Супруги воспитывали четверых детей — сына Юлии от первого брака, дочь Андрея, усыновлённых Артёма и Алексея.

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