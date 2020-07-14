Американцев и террористов поместили в один список главных мировых угроз

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Граждан ведущих стран мира попросили ответить, какая страна, по их мнению, является главной угрозой миру. Большинство респондентов главной проблемой назвали Соединённые Штаты Америки (27%). 26% считают таковым «Исламское государство» (террористическая группировка, запрещена в РФ). Россию, в свою очередь, вызвала опасение только у 5% респондентов.

Во время масштабного исследования холдинг «Ромир» и международное сообщество GlobalNR весной 2020 года изучили мнение граждан 10 государств. В акции приняли участие свыше 7100 человек. Они представляли разные социальные слои, говорится на сайте «Ромира». Стоит отметить, что чаще других Белый дом называли главной угрозой граждане РФ — 55%.

Северную Корею сочли таковой 12% респондентов, КНР — 9%, а Исламскую Республику Иран — 7%. Наименьшие опасения вызывают — Ирак (4%), Великобритания (2%), Израиль (2%) и Палестина (1%). Еще 5% вспомнили другие страны. Ещё 12% граждан вообще не считают какое-либо государство представляющим опасность.

Ранее NEWS.ru сообщал, что присутствие российской подводной лодки «Орёл» в Балтийском море угрожает безопасности Швеции. Об этом заявила директор отмеченной в 2017 году Нобелевской премией Международной компании по запрещению ядерного оружия (ICAN) Беатрис Фин.

АПЛ «Орёл» (проект 949А «Антей») входит в состав 1-й дивизии подводных лодок Северного флота ВМФ России. В Балтику она вошла 9 июля, преодолев пролив Большой Бельт в надводном положении.