Академик предупредил о второй и третьей волнах COVID-19

https://static.news.ru/photo/f5237b00-e78d-11ea-8da4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вторая волна коронавируса может прийти осенью, а третья — весной 2021 года. Об этом заявил академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев.

В подтверждение своих прогнозов он привёл исторические данные, согласно которым вирусные пандемии обычно проходят в три волны. При этом самой сильной из них оказывается вторая, а самой слабой — третья.

Если исходить из того, что летом заболеваемость спала и есть основания предполагать, что она возрастёт осенью, то да, три сезона — весна, осень, весна, — цитирует учёного «Интерфакс».

Он предположил, что к следующему лету возможно возвращение к нормальному образу жизни, поскольку население обретёт достаточный иммунитет, чтобы вирус перестал представлять угрозу.

Что касается второй волны, то, по словам академика, чёткого прогноза относительно поведения вируса нет. Однако сомнений в том, что она будет тяжелее первой практически нет, поскольку длительная изоляция привела к снижению иммунитета у людей.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 970,8 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели более 786,1 тысячи пациентов, умерли 16,6 тысячи.

Россия занимает четвёртое место в мире по уровню заболеваемости. На первом находятся США, где количество заразившихся превышает 5,7 млн человек. второе и третье места занимают Бразилия (более 3,6 млн) и Индия (свыше 3,1 млн) соответственно.

Всего пандемией охвачены более 200 стран. Общее количество заболевших составляет более 24 млн человек. Жертвами инфекции стали свыше 829,8 тысячи человек, выздоровели 16,8 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные из МГУ придумали способ спасти людей от повторного заражения коронавирусом. Для этого нужна поливалентная вакцина, которая будет содержать целый набор антигенов. Сейчас специалисты университета заняты разработкой такого препарата.