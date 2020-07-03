Адвокаты Ефремова могут использовать версию с эпилепсией для защиты актёра

https://static.news.ru/photo/1a4f8f04-bdea-11ea-9e2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Юристы актёра Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, постараются выстроить линию защиты вокруг неврологического заболевания, которым якобы страдает артист.

Адвокаты собираются заявить, что Ефремов страдает абсансной эпилепсией. И очередной приступ якобы случился непосредственно перед аварией, передают «Известия» со ссылкой на источник.

Ранее адвокат Сергей Жорин рассказал, каким способом можно доказать невиновность Михаила Ефремова. Например, можно убедить суд, что погибший в ДТП Сергей Захаров не был пристёгнут или не сработали подушки безопасности. Для этого Пашаеву — защитнику актёра — придётся хорошо постараться. К примеру, он может продвигать версию о том, что фургон Lada, за рулём которого находился погибший, вообще не был оборудован средствами защиты. Также адвокат может сослаться на некомпетентность врачей, из-за чего и не выжил Захаров. Эти версии Жорин считает более продуктивными, чем доказывать, что за рулём внедорожника Ефремова был не владелец.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также были обнаружены остаточные следы наркотических средств. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Адвокат Ефремова уточнил, что актёр свою вину в ДТП не признаёт, а намерения артиста выплатить компенсацию семье погибшего были продиктованы исключительно тем, что «в аварии участвовала его машина». Позднее он пояснил, что его неправильно поняли, писал NEWS.ru.