Адвокаты Ефремова могут использовать версию с эпилепсией для защиты актёра

Юристы актёра Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, постараются выстроить линию защиты вокруг неврологического заболевания, которым якобы страдает артист.
Адвокаты собираются заявить, что Ефремов страдает абсансной эпилепсией. И очередной приступ якобы случился непосредственно перед аварией,
Ранее адвокат Сергей Жорин рассказал, каким способом можно доказать невиновность Михаила Ефремова. Например, можно убедить суд, что погибший в ДТП Сергей Захаров не был пристёгнут или не сработали подушки безопасности. Для этого Пашаеву — защитнику актёра — придётся хорошо постараться. К примеру, он может продвигать версию о том, что фургон Lada, за рулём которого находился погибший, вообще не был оборудован средствами защиты. Также адвокат может сослаться на некомпетентность врачей, из-за чего и не выжил Захаров. Эти версии Жорин считает более продуктивными, чем доказывать, что за рулём внедорожника Ефремова был не владелец.
Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице.
Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также были обнаружены остаточные следы наркотических средств. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.
Адвокат Ефремова уточнил, что актёр свою вину в ДТП не признаёт, а намерения артиста выплатить компенсацию семье погибшего были продиктованы исключительно тем, что «в аварии участвовала его машина». Позднее он пояснил, что его неправильно поняли, писал NEWS.ru.
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